توثيق 1100 حالة هروب من سجون أمريكا خلال 5 سنوات

ثبت وجود 1100 حالة هروب موثقة من سجون الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس الماضية، وفق بحث قامت به شبكة "سي بي إس نيوز" في بيانات 26 ولاية أمريكية.

وبحسب البحث، كان لولاية مونتانا أكبر عدد من حالات الهروب المبلغ عنها، وكانت جميع الحالات باستثناء 3 منها، من منشآت غير آمنة.

ونقلت "سي بي إس نيوز"، عن برايس بيترسون، وهو عالم أبحاث كبير في مركز أبحاث العدالة والابتكار، المتخصص في القضايا الإصلاحية والسلامة، قوله: "تحدث عمليات الهروب كل يوم، من المرافق في جميع أنحاء البلاد، لكن عمليات الهروب الأكثر إثارة نادرة للغاية".

واستشهد بحادثة عنيفة وقعت في تكساس، العام الماضي، عندما هرب قاتل مُدان يدعى غونزالو لوبيز، 46 عامًا، من حافلة السجن، وقتل أسرة مكونة من 5 أفراد خلال فترة هروبه التي استمرت 3 أسابيع.

وعزا ذلك إلى "المرافق الإصلاحية التي تعاني نقصًا شديدًا في الموظفين، وانخفاض مستويات التوظيف والأجور داخل مرافق الاحتجاز الأمريكية، ما يعد سببًا رئيسًا لخلق بيئة مناسبة للهروب"، مضيفًا أنه " خلال العامين الماضيين، تفاقمت هذه المشكلة 10 أضعاف، لاسيما أن الوكالات الإصلاحية تعاني في الوقت الحالي من نقص شديد في الموظفين، وتواجه صعوبة ليس في تعيين الموظفين فحسب، بل في الاحتفاظ بهم على المدى الطويل".