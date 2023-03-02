نائب إيراني: التسمم المتسلسل للطلاب عمل "بيولوجي"

وأوضح آصفري في مقابلة مع وكالة أنباء "شفقنا" الإيرانية: "أدركت السلطات متأخرة أن التسمم المتسلسل للطلاب هو فعل بيولوجي، فكانت لديهم معلومات قليلة عن هذا الموضوع، وعليهم اليوم الإسراع في التعرف على مرتكب هذه الأعمال أو مرتكبيها".

كما دعا آصفري إلى ضرورة "محاسبة السلطات على مسلسل تسميم الطلاب"، مبينا "للأسف أدركوا متأخرين أن هذا الإجراء يمكن أن يكون بيولوجيًّا، لذلك كانت المعلومات في هذا المجال ضعيفة للغاية".

وقال: "اليوم عليهم إزالة الخوف الموجود بين الأهالي، كما أمر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يجب على الأجهزة الأمنية وجهاز الدفاع المدني الإسراع في التحقيق والتعرف على مرتكب أو مرتكبي هذا الفعل".

وشدد عضو البرلمان الإيراني على ضرورة توضيح سبب تسمم الطلاب في أسرع وقت: "بحسب التقارير التي وصلت إلينا حتى الآن، سبب التسمم غازات معينة، ولكن كيف انتشرت هذه الغازات داخل المدرسة وما إذا كانت هذه الغازات صلبة أو سائلة قيد التحقيق والمتابعة؟".