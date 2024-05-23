ماكرون: 3000 رجل أمن و"الحوار" لإعادة الهدوء إلى كاليدونيا الجديدة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم أنه سيتم استعادة الأمن والنظام في كاليدونيا الجديدة "لأنه لا يوجد خيار آخر" مشيرا إلى أن طاقما مكونا من 3000 رجل أمن سينتشرون في الأرخبيل المضطرب.

وقال ماكرون بعد ساعات من وصوله إلى كاليدونيا الجديدة إنه سيتم نشر 3000 عنصر أمن سيبقون في الأرخبيل، الواقع تحت الحكم الفرنسي، "طالما كان ذلك ضروريا" حتى خلال الألعاب الأولمبية، التي تحتضنها فرنسا الصيف المقبل.

وأضاف ماكرون مخاطبا المسؤولين المحليين في كاليدونيا الجديدة التي تشهد احتجاجات واضطرابات منذ 11 يوما "أجد نفسي أمامكم مع الوزراء والمفوض السامي، في لحظة خطيرة وصعبة للغاية، ندرك خطورتها جميعا، والأولوية هي النظام والهدوء والسلام."