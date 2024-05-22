هل يستطيع ماكرون إخماد نيران كاليدونيا الجديدة؟

من المنتظر أن يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح الخميس إلى كاليدونيا الجديدة التي تشهد احتجاجات وأعمال عنف منذ عشرة أيام.

وأعلنت "جبهة الكاناك الاشتراكية" في كاليدونيا الجديدة، اليوم الأربعاء، أنها أحيطت علمًا بوصول ماكرون، معتبرة أن هذه الخطوة قد تمثل "الرد الأول" من جانب الرئيس منذ بدء الاحتجاجات في الـ13 من مايو الجاري على خلفية تعديل دستوري يمس القاعدة الانتخابية ويدفع بالسكان الأصليين للأرخبيل نحو الأقلية.

وقال دعاة الانفصال في الأرخبيل الفرنسي، إنهم منفتحون على الحوار مع ماكرون، وأضافوا أنهم ينتظرون "إعلانًا سيعطي زخمًا جديدًا لدفع الحوار السياسي" في الأرخبيل الواقع تحت الحكم الفرنسي.

وفيما لا تزال طائرة ماكرون في طريقها الطويل نحو الأرخبيل المضطرب (في رحلة تستغرق نحو 24 ساعة) تجددت الاحتجاجات وأعلنت السلطات المحلية أنه تم إضرام النار في مدرستين ومتجر لبيع السيارات. وبحسب بلدية نوميا، عاصمة الإقليم فقد احترقت 300 سيارة.