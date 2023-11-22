بعيدًا عن ساحات المعارك.. "الحرب الإلكترونية" تشتت حركة الطيران المدني

تسببت حربا أوكرانيا وغزة في اضطرابات بأنظمة الطيران المدني التي تعرضت لاختراقات، وتزويد أبراج المراقبة بتقارير مزورة عن مواقع الطيارين.

ووفق صحيفة "نيويورك تايمز"، كشف منظمو السلامة التابعون للاتحاد الأوروبي أن الطائرات تفقد إشارات أبراج المراقبة، وأن الطيارين يتلقون تقارير مزورة عن المواقع أو تحذيرات غير دقيقة بشأن الطيران بالقرب من المنطقة المنشود الوصول إليها.

وحذرت إدارة الطيران الاتحادية الطيارين من أن نظام تحديد المواقع العالمي في منطقة الشرق الأوسط وأوكرانيا يتعرض للتشويش والتضليل والتدخل بالتردد الراديوي، الذي يهدف إلى تعطيل الإشارات الساتلية التي تستخدمها الصواريخ والطائرات المسيّرة وغيرها من الأسلحة.

وأصبحت الإشارات الساتلية عرضة بشكل متزايد للابتزاز والتضليل، ما يشكل مخاطر اقتصادية وأمنية كبيرة، وفق التقرير.

وأشار إلى أن الطائرات التجارية الكبيرة، بما في ذلك الطائرات النفاثة التجارية مثل "صقور داسو"، و"خليج سترايم"، و"بومبارديرز"، أكثر عرضة لتحريف الإشارات التي تستقبلها.