بعد الموافقة على حظر تيك توك.. تصاعد الحرب التكنولوجية بين أمريكا والصين

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يستهدف تطبيق تيك توك، في تصعيد كبير للمعركة التكنولوجية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، والتطبيق الشهير مملوك لشركة بايت دانس ومقرها الصين.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن التشريع الذي تم إقراره بأغلبية 360 صوتًا مقابل 58، سيلزم بايت دانس ببيع تطبيق تيك توك في غضون عام أو مواجهة حظر في الولايات المتحدة.

صعوبة إتمام عملية البيع

وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون، وهو جزء من حزمة مساعدات أوسع لإسرائيل وأوكرانيا، يمدد فترة البيع إلى عام واحد من الستة أشهر المقترحة سابقًا.

وأوضحت الصحيفة أنه إذا فشلت بايت دانس في العثور على مشترٍ خلال الإطار الزمني المحدد، فسيتم حظر تيك توك الذي يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.

بدوره أشار الرئيس جو بايدن إلى دعمه لمشروع القانون، موضحًا أنه سيوقعه ليصبح قانونًا إذا تم إقراره من مجلس الشيوخ.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على التشريع في الأيام المقبلة.