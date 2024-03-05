هل ينجح غانتس في تقديم نفسه للإدارة الأمريكية بديلاً عن نتنياهو؟

فاجأ الوزير بيني غانتس، أحد أركان مجلس الحرب الإسرائيلي الحالي، الجميع، بزيارة "خارج إطار التنسيق"، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

يتخلل الزيارة عقد لقاءات مع كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، بدأها غانتس بلقاء مع كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأحدثت هذه الزيارة صدمة واسعة في إسرائيل، خاصة أنها تأتي دون تنسيق مسبق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي اشتعل غضباً؛ لأن الزيارة تتعارض مع اللوائح وتتجاوز صلاحياته.

وشهدت الأسابيع الأخيرة، منذ نهاية ديسمبر كانون الأول الماضي، غياباً للمؤتمرات المشتركة، التي جمعت غانتس، ونتنياهو، ووزير الدفاع يواف غالانت، للتنسيق بشأن حرب غزة، وهو ما يعكس الفجوة بين غانتس ونتنياهو، الذي يقال إنه أخبر غانتس أن "إسرائيل لديها رئيس وزراء واحد فقط".

وترى صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أنه بسبب تفوق غانتس على نتنياهو في كل استطلاعات الرأي، يتزايد الحديث عن انتخابات مبكرة، وأن هذه فرصة لغانتس ليبدو رئيساً للوزراء على حساب نتنياهو.