بلينكن يرجئ زيارته لبكين بعد حادثة المنطاد الصيني
أعلن مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، أنّ وزير خارجية الولايات المتّحدة أنتوني بلينكن أرجأ زيارة كان مقرّراً أن يجريها لبكين يومي الأحد والاثنين، بحسب وكالة "فرانس برس".
جاء ذلك بسبب منطاد صيني انتهك الأجواء الأمريكية، وقال البنتاغون إنّ أغراضه تجسّسية.
وقال المسؤول، طالباً عدم نشر اسمه، إنّ الزيارة "أرجئت"، في قرار يأتي في وقت أكّدت الحكومة الصينية أنّ المنطاد مجرّد أداة مدنية للبحث العلمي ودخوله المجال الجوي للولايات المتّحدة تمّ "عن غير قصد" وبسبب "قوة قاهرة".
وأعلن المسؤول أن بلينكن سيحدد موعدا جديدا لزيارته لبكين بعد "توافر الظروف الملائمة".
وأكد أن الولايات المتحدة لا تزال "واثقة" بقدرتها على إبقاء "قنوات الاتصال مفتوحة" مع الصين، رغم قرار الإرجاء الذي أتى بعد رصد منطاد تجسس صيني في الأجواء الأمريكية.
وفي وقت سابق الجمعة، أعربت بكين عن "أسفها" لانتهاك منطاد صيني غير مأهول المجال الجوي الأمريكي، مؤكّدة أنّ الجسم الطائر هو أداة مدنية للبحث العلمي ودخوله المجال الجوي للولايات المتّحدة تمّ "عن غير قصد"، وذلك بعيد إعلان البنتاغون أنّه يتعقّب منطاد تجسّس صينياً.
وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إنّ "المنطاد من الصين. إنّه منطاد مدني يُستخدم لأغراض البحث، وبالدرجة الأولى لأبحاث الأرصاد الجوية".
وأضاف البيان: "يأسف الجانب الصيني لدخول المنطاد عن غير قصد المجال الجوي الأميركي بسبب قوة قاهرة".