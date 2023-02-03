بلينكن يرجئ زيارته لبكين بعد حادثة المنطاد الصيني

أعلن مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، أنّ وزير خارجية الولايات المتّحدة أنتوني بلينكن أرجأ زيارة كان مقرّراً أن يجريها لبكين يومي الأحد والاثنين، بحسب وكالة "فرانس برس".

جاء ذلك بسبب منطاد صيني انتهك الأجواء الأمريكية، وقال البنتاغون إنّ أغراضه تجسّسية.

وقال المسؤول، طالباً عدم نشر اسمه، إنّ الزيارة "أرجئت"، في قرار يأتي في وقت أكّدت الحكومة الصينية أنّ المنطاد مجرّد أداة مدنية للبحث العلمي ودخوله المجال الجوي للولايات المتّحدة تمّ "عن غير قصد" وبسبب "قوة قاهرة".

وأعلن المسؤول أن بلينكن سيحدد موعدا جديدا لزيارته لبكين بعد "توافر الظروف الملائمة".

وأكد أن الولايات المتحدة لا تزال "واثقة" بقدرتها على إبقاء "قنوات الاتصال مفتوحة" مع الصين، رغم قرار الإرجاء الذي أتى بعد رصد منطاد تجسس صيني في الأجواء الأمريكية.