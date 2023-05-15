بعد الذهاب إلى جولة الإعادة.. ماذا تعرف عن النظام الانتخابي في تركيا؟
يعتبر التوجه إلى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسة التركية بين الرئيس التركي رجب طب أردوغان ومنافسه كليجدار أوغلو في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، حدثا غير مسبوق في تاريخ البلاد.
ولم ينجح كلا المرشحين في الحصول على العدد من المطلوب من الأصوات لحسم المعركة الانتخابية لصالحه، وهي 50% +1 من الأصوات.
ويعود هذا الحدث التاريخي في البلاد إلى شكل النظام الانتخابي الذي يحكم العملية الانتخابية في تركيا منذ عام 2014، بعد أن كانت عملية انتخاب الرئيس تتم من خلال البرلمان قبل ذلك.
وحسب النظام الانتخابي، ينتخب المواطنون رئيس تركيا، بشكل منفصل عن البرلمان، ويتولى رئاسة الدولة والحكومة، مباشرة من خلال نظام الدورتين، الذي يتعين بموجبه على المرشح أن يحصل على أغلبية مطلقة من الأصوات لكي يُنتخب.
وإذا لم يؤمن أي مرشح الأغلبية الشاملة بشكل قاطع، تجرى جولة الإعادة بين أكثر المرشحين اللذين تم التصويت عليهما من الجولة الأولى، ثم يتم إعلان انتخاب الفائز بها.
وتم إدخال هذا النظام الانتخابي لأول مرة للانتخابات الرئاسية في عام 2014، عندما حل محل نظام الانتخابات غير المباشرة الذي تم بموجبه انتخاب الرئيس من قبل البرلمان، ويخضع الرئيس لحدود زمنية للخدمة، وقد يقضي فترتين متتاليتين على الأكثر خمس سنوات.
ولأن النظام الرئاسي التنفيذي الحالي لم ينفذ تنفيذا كاملا إلا بعد انتهاء فترة ولاية أردوغان الأولى، ما يعني أن فترة حكمه من عام 2014 إلى عام 2018 لم تحتسب إلى حد فترتي ولايته الثانية، ترشح أردوغان في انتخابات 2023، ورغم هذا تبقى عملية ترشح أردوغان موضع جدل قانوني ودستوري.
ورفضت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، في مارس/آذار الماضي، الطعون المقدمة لها بشأن استبعاد ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان للانتخابات الرئاسية التركية 2023، على اعتبار أنه استنفد فترات حكمه.
وقدمت 4 أحزاب تركية هي "الحزب الجيد"، و"البلد"، و"دواء"، و"الحزب القويم"، اعتراضات للهيئة العليا للانتخابات على قبول طلب ترشح أردوغان للانتخابات، على اعتبار أن ترشحه مخالف للدستور وللمرة الثالثة.
وقال حياتي يازيجي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي في وقت سابق في تصريحات صحفية إن أردوغان ترشح للانتخابات الرئاسية وفاز بها مرة واحدة في ظل النظام الجديد، ويحق له الترشح لولاية رئاسية جديدة.
وأضاف أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي أجري في 16 أبريل/نيسان عام 2017 أقر تعديلات مهمة أبرزها التحول إلى النظام الرئاسي، وأعاد توضيح كافة القواعد المتعلقة بالترشح للانتخابات وفترات كل ولاية رئاسية.
وبناء عليه يكون الرئيس أردوغان قد انتخب في 24 يونيو/حزيران 2018 لأول فترة رئاسية وفق النظام الجديد الذي نص عليه التعديل الدستوري ويحق له الترشح لولاية رئاسية جديدة في انتخابات 2023، وفقا لحياتي يازيجي.