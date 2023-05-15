بعد الذهاب إلى جولة الإعادة.. ماذا تعرف عن النظام الانتخابي في تركيا؟

يعتبر التوجه إلى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسة التركية بين الرئيس التركي رجب طب أردوغان ومنافسه كليجدار أوغلو في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، حدثا غير مسبوق في تاريخ البلاد.

ولم ينجح كلا المرشحين في الحصول على العدد من المطلوب من الأصوات لحسم المعركة الانتخابية لصالحه، وهي 50% +1 من الأصوات.

ويعود هذا الحدث التاريخي في البلاد إلى شكل النظام الانتخابي الذي يحكم العملية الانتخابية في تركيا منذ عام 2014، بعد أن كانت عملية انتخاب الرئيس تتم من خلال البرلمان قبل ذلك.