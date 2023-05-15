رئيس بلدية أنقرة يرجح إجراء جولة إعادة بين أردوغان وكليجدار أوغلو

قال أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية أنقرة المعارض، اليوم الإثنين، إن من المرجح للغاية خوض مرشحي انتخابات الرئاسة التركية جولة إعادة.

ويخوض الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو سباقاً على كرسي الرئاسة، وسط أنباء عن الذهاب إلى جولة إعادة لحسم اسم الرئيس المقبل لتركيا.

وذكر أوغلو أن هناك 7 ملايين ونصف المليون صوت لم يتم تسجيل دخولها إلى النظام بعد.

من جهته، قال المرشح الرئاسي كمال كليجدار أوغلو إنه وأنصاره سيبقون حتى إحصاء آخر صوت في الانتخابات، دون ذكر حصيلة للنتائج حتى الآن.