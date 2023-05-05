مادورو يتّهم إدارة بايدن بـ "النهب"

وقال مادورو خلال حدث في كراكاس إنّ "ما تفعله حكومة جو بايدن هو سرقة، وهو واحدة من كبرى عمليات النهب التي ارتكبت في حقّ أيّ دولة في العالم ونحن نرفضها".

وكانت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز قالت الأربعاء إنّ هذه الإجراءات "باطلة ولاغية تماماً"، متّهمة واشنطن بإعطاء الضوء الأخضر "للمزاد القضائي لسيتغو".

ولم تعترف 50 دولة من بينها فرنسا والولايات المتحدة بإعادة انتخاب مادورو ودعمت زعيم المعارضة خوان غوايدو عندما أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً في كانون الثاني/ يناير 2019.

وفي العام التالي، فرضت واشنطن عقوبات على كراكاس التي كانت ترزح تحت عقوبات أولى منذ العام 2015 بسبب القمع الوحشي للاحتجاجات المناهضة للحكومة.