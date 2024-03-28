مسؤولو مخابرات: "ووشي آب تيك" نقلت ملكية فكرية أمريكية إلى بكين

أبلغ مسؤولون في المخابرات الأمريكية، أواخر فبراير/ شباط الماضي، أعضاء في مجلس الشيوخ يعملون على مشروع قانون لأمن التكنولوجيا الحيوية، بأن شركة "ووشي آب تيك" الصينية للأدوية نقلت ملكية فكرية أمريكية لبكين دون الحصول على موافقة، بحسب قول مصدرين لوكالة "رويترز".

ولدى الحكومة الأمريكية تخوف من أن شركات تكنولوجيا حيوية صينية معينة تتيح تكنولوجيا أو أبحاثًا وتطويرًا لاستخدام الجيش الصيني، لذا فهي بصدد إقرار مشروع قانون مقترح سيحد من ذهاب أموال الحكومة لمثل تلك الشركات.

والإفادة السرية التي تلقاها نحو 12 من أعضاء مجلس الشيوخ جاءت بقيادة مكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.آي" ووزارة الخارجية ومكتب مدير المخابرات الوطنية.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، إن هؤلاء المسؤولين قالوا إن "ووشي آب تيك" وكيانات صينية أخرى شاركت في ممارسات في الولايات المتحدة لا تتسق مع مصالح أمنها القومي.

وذكر المصدران أن من بين المخاوف التي عبرت عنها تلك الجهات، معلومات وردت في تقرير للمخابرات أعد أخيرًا عن نقل "ووشي آب تيك" لملكية فكرية تعود لأحد عملائها في الولايات المتحدة، إلى السلطات الصينية دون الحصول على موافقة.

ولم يكشف المصدران عن اسم العميل أو طبيعة المعلومات، بسبب حساسية الأمر، إذ يتعلق بمواد سرية، كما أحجما عن الإدلاء بمزيد من التعليقات على محتوى الإفادة.