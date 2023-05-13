أردوغان يتهم المعارضة التركية بالعمل مع بايدن لـ"الإطاحة به"

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان آخر تجمعاته الانتخابية في إسطنبول، اليوم السبت، واتهم خلاله المعارضة بالعمل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على الإطاحة به، وناشد الناخبين بالرد على ذلك بأصواتهم في الانتخابات التي تعد التحدي الأكبر لحكمه المستمر منذ 20 عاماً.

وتظهر استطلاعات الرأي أن أردوغان يأتي خلف مرشح المعارضة الرئيسي كمال قليجدار أوغلو قبل يوم واحد من أحد أكثر الانتخابات أهمية في تاريخ تركيا الحديث.

ولكن إذا لم يحقق أي منهما الفوز بأكثر من 50% من الأصوات، فسيتم إجراء جولة إعادة في 28 أيار/مايو.

وسيختار الناخبون كذلك برلماناً جديداً فيما سيكون على الأرجح سباقاً محتدماً بين تحالف الشعب (الجمهور) المؤلف من حزب العدالة والتنمية، الذي يقدم نفسه كحزب ذي "توجه إسلامي" بزعامة أردوغان، وحزب الحركة القومية اليميني المتطرف وآخرين من جهة، وتحالف الأمة بقيادة قليجدار أوغلو المكون من ستة أحزاب معارضة، منها حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب علماني أسسه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، من جهة أخرى.