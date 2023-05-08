أردوغان يتهم المعارضة باستفزاز المواطنين قبل الانتخابات التركية

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المعارضة، اليوم الاثنين، بإثارة الفوضى والوقوف إلى جانب الإرهابيين، في خطاب حماسي ألقاه قبل أيام من انتخابات تشهد انقسامات بشكل متزايد.

وكان أردوغان يشير على ما يبدو إلى أن خصومه افتعلوا مواجهة قبل يوم رشقت خلالها حشود بالحجارة شخصية معارضة رئيسية في مدينة أرضروم شرق البلاد، معقل حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أردوغان سيواجه أكبر تحدٍ انتخابي في مسيرته السياسية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 14 مايو أيار.