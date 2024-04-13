كبير المشرعين الصينيين: نرغب في تعزيز العلاقات مع كوريا الشمالية
نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن كبير المشرعين الصينيين تشاو له جي، قوله، إن القيادة الصينية مستعدة للعمل مع نظيرتها الكورية الشمالية لتعميق الثقة وتعزيز التعاون، بحسب "رويترز".
وأشارت إلى أن تصريحات كبير المشرعين الصينيين، جاءت خلال كلمة ألقاها في حفل افتتاح عام الصداقة بين الصين وكوريا الشمالية، في بيونغ يانغ.
وأوضحت "شينخوا" أن تشاو له جي، يقوم بزيارة رسمية ودية لكوريا الشمالية من الخميس إلى اليوم السبت.
وتشاو هو أعلى مسؤول صيني يزور كوريا الشمالية منذ عام 2018 عندما حضر لي تشان شو الذكرى الـ70 لتأسيس كوريا الشمالية.
وأشار تشاو إلى أن كبار قادة البلدين التقوا خمس مرات في السنوات القليلة الماضية.
ونقلت "شينخوا" عن تشاو قوله "بغض النظر عن كيفية تغير الوضع الدولي، فإن الصداقة التقليدية بين الصين وكوريا الديمقراطية، التي أنشأها ورعاها الجيل الأقدم من القادة من كلا الحزبين والبلدين، تظل عميقة الجذور وقوية بمرور الوقت".