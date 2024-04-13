كبير المشرعين الصينيين: نرغب في تعزيز العلاقات مع كوريا الشمالية

نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن كبير المشرعين الصينيين تشاو له جي، قوله، إن القيادة الصينية مستعدة للعمل مع نظيرتها الكورية الشمالية لتعميق الثقة وتعزيز التعاون، بحسب "رويترز".

وأشارت إلى أن تصريحات كبير المشرعين الصينيين، جاءت خلال كلمة ألقاها في حفل افتتاح عام الصداقة بين الصين وكوريا الشمالية، في بيونغ يانغ.

وأوضحت "شينخوا" أن تشاو له جي، يقوم بزيارة رسمية ودية لكوريا الشمالية من الخميس إلى اليوم السبت.