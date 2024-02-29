روسيا تكتشف تسربا للهواء في محطة الفضاء الدولية
قال خبراء إن محطة الفضاء الدولية تعرضت لتسرب في الهواء، وإنهم يعملون حالياً على إصلاح التسريبات، وأشاروا إلى أن الطاقم والمحطة ليسا في خطر.
وأعلنت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية، عن اكتشاف تسرب للهواء في محطة الفضاء الدولية، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.
وجاء في بيان صادر عن وكالة الفضاء الفيدرالية الروسية (روسكوزموس) أن الخبراء يقومون بأعمال منتظمة لكشف وإصلاح التسريبات المحتملة.
وأوضح البيان أنه "يتم نقل البيانات من المحطة بشكل روتيني إلى الخبراء لتحليلها، وإن الطاقم والمحطة ليسا في
خطر".
وفي ديسمبر/كانون أول 2022 أُلغيت عملية سير لرواد روس في الفضاء كان مخططا لها على متن محطة الفضاء الدولية، بسبب تسرب هوائي آخر في مركبة سويوز إم إس-22.