روسيا تكتشف تسربا للهواء في محطة الفضاء الدولية

قال خبراء إن محطة الفضاء الدولية تعرضت لتسرب في الهواء، وإنهم يعملون حالياً على إصلاح التسريبات، وأشاروا إلى أن الطاقم والمحطة ليسا في خطر.

وأعلنت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية، عن اكتشاف تسرب للهواء في محطة الفضاء الدولية، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.

وجاء في بيان صادر عن وكالة الفضاء الفيدرالية الروسية (روسكوزموس) أن الخبراء يقومون بأعمال منتظمة لكشف وإصلاح التسريبات المحتملة.