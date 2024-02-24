موسكو: الاتهامات الأمريكية بشأن أسلحة نووية في الفضاء "سخيفة"

وأضاف أن "الأمريكيين يسمحون باستمرار بالتسريبات في القضايا التي نتفق معهم على الحفاظ على سريتها، أي أنهم يصرون في البداية على عدم نشر أي معلومات حول هذا الأمر. وبعد مناقشة هذا الموضوع معنا، يقومون هم أنفسهم بنشر كل شيء".

وحول ما إذا كانت هناك بالفعل محادثة بين مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ومستشار الأمن القومي الرئاسي الأمريكي جيك سوليفان، فضلا عن محادثات هاتفية بين رئيسي المخابرات في البلدين سيرغي ناريشكين ونظيره الأمريكي وليام بيرنز حول موضوع الأسلحة في الفضاء، أكد أن "موسكو لا تقبل التسريبات من واشنطن حول أمور تطلب هي نفسها أن تظل سرية".

وأشار ريابكوف إلى أن "الولايات المتحدة لم تقدم أي دليل يتهم روسيا بخطط لنشر أسلحة نووية في الفضاء، الأمريكيون يستخدمون هذا الموضوع لأغراض دعائية، وهذا أسلوب شائع في واشنطن".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية، أن "الولايات المتحدة حذرت روسيا سرا من عدم جواز وضع أسلحة نووية في الفضاء، وهي الخطط التي يزعم أن موسكو تؤويها".

وسبق أن أكد البيت الأبيض أن "التهديد للأمن القومي، الذي تمت مناقشته في الكونغرس الأمريكي، يتعلق بأسلحة مضادة للأقمار الصناعية يقوم بتطويرها الاتحاد الروسي".

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي قال في وقت سابق، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن طالب بإجراء اتصالات دبلوماسية مع روسيا الاتحادية بهذا الشأن.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة ABC التلفزيونية، نقلاً عن مصادر، أنه تم إخبار المشرعين الأمريكيين بإحاطة سرية حول خطط الاتحاد الروسي المزعومة "لوضع أسلحة نووية في الفضاء" لاستخدامها ضد الأقمار الصناعية.

وأكدت موسكو في السابق مراراً وتكرارا، أنها تؤيد منع سباق التسلح في الفضاء والحفاظ عليه للأغراض السلمية فقط.