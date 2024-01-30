موسكو تحذر واشنطن من إعادة نشر أسلحة نووية في بريطانيا

حذّر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الثلاثاء، الولايات المتحدة من خطر إعادة نشر الأسلحة النووية التكتيكية في بريطانيا.

وقال ريابكوف: "أود أن أوجه تحذيرا دقيقا وصارما من أية إعادة افتراضية للأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية في الأراضي البريطانية؛ لأنها خطوة مزعزعة للاستقرار".

وأضاف أن "مثل هذه التصرفات من جانب واشنطن لن تعزز أمن بريطانيا والولايات المتحدة، ولن تشكل رادعًا لموسكو، وأن نشر الأسلحة النووية لن يؤدي إلا إلى زيادة المستوى العام للتصعيد والتهديد في أوروبا".

وأردف: "نفترض أنه على الرغم من التجربة المحزنة إلى حد ما في السنوات الأخيرة من وجهة نظر ضمان الأمن الأوروبي، فإن المتهورين في واشنطن ولندن لا يستخلصون أي دروس، لذا فإن هذا السيناريو ممكن تمامًا".

وأكد ريابكوف أن "موسكو لا تتظاهر بتلقي أي إشارات مباشرة من واشنطن أو لندن في هذا الصدد، وأن روسيا لديها فرص أخرى لمراقبة ما يحدث واستخلاص النتائج"، داعيا دول الناتو إلى" وقف المزيد من التصعيد الذي أصبح خطيرا بشكل متزايد".