اتهام جامعات بريطانية بتقديم المساعدة لتطوير المسيرات الإيرانية

تواجه جامعات بريطانية، اتهامات بتقديم مساعدات إلى إيران، تمثلت في تطوير مسيّرات انتحارية، وفق ما ذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية.

وبحسب الصحيفة، فإن الجامعات المتورطة هي جامعات كمبردج وإمبريال كوليدج وجامعة غلاسكو وجامعة كرانفيلد وجامعة نورثمبريا.

ووفقًا لنتائج تحقيق جديدة نشرته صحيفة "جويش كرونيكل"، البريطانية، فإن "باحثين إيرانيين في جامعات بريطانية، شاركوا أبحاثهم مع طلاب في جامعات إيرانية، بعضها مدرج على لائحة العقوبات الغربية، وقدموا مساعدات لمؤسسات إيرانية تعمل على تطوير تكنولوجيا متطورة يمكن استخدامها في برنامج الطائرات المسيّرة والطائرات المقاتلة".

وخلص التحقيق إلى أن "المعلومات استخدمت في صناعة وتطوير المسيرات وبرمجياتها، بما في ذلك محرك مسيّرة شاهد - 136، وهي إحدى المسيّرات التي حصلت عليها روسيا من إيران".