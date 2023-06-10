بريطانيا ترصد تقدما متباينا للقوات الأوكرانية والروسية

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية والروسية المتحاربة أحرزت تقدما متباينا في جنوب أوكرانيا وشرقها في آخر 48 ساعة.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان: "في بعض المناطق، أحرزت القوات الأوكرانية على الأرجح تقدما جيدا واخترقت الخط الأول من الدفاعات الروسية، وفي مناطق أخرى، كان التقدم الأوكراني أبطأ".

وأضافت: "كان الأداء الروسي متباينا، إذ تقوم بعض الوحدات على الأرجح بعمليات مناورة دفاعية موثوقة بينما تنسحب أخرى بفوضوية إلى حد ما، وسط تقارير متزايدة عن سقوط قتلى من القوات الروسية أثناء انسحابها عبر حقول ألغام خاصة بها".