روسيا تعلن "غضبها" من دعم فرنسا تشكيل محكمة لجرائم الحرب في أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة إنها "غاضبة" من بيان أصدرته نظيرتها الفرنسية أيد خططا لتشكيل محكمة للنظر في جرائم حرب قد تكون ارتكبتها روسيا في أوكرانيا.

وانتقدت وزارة الخارجية الروسية في بيان الخطط الخاصة بإنشاء الاتحاد الأوروبي محكمة خاصة للتحقيق في جرائم الحرب الروسية المحتملة ومقاضاة مرتكبيها.