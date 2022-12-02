روسيا تعلن "غضبها" من دعم فرنسا تشكيل محكمة لجرائم الحرب في أوكرانيا
قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة إنها "غاضبة" من بيان أصدرته نظيرتها الفرنسية أيد خططا لتشكيل محكمة للنظر في جرائم حرب قد تكون ارتكبتها روسيا في أوكرانيا.
وانتقدت وزارة الخارجية الروسية في بيان الخطط الخاصة بإنشاء الاتحاد الأوروبي محكمة خاصة للتحقيق في جرائم الحرب الروسية المحتملة ومقاضاة مرتكبيها.
نطالب الدبلوماسيين الفرنسيين المهتمين بشدة بقضايا حقوق الإنسان ألا يقسموا الناس إلى مصيبين ومخطئين ومنا وليس منا.
وزارة الخارجية الروسية
وقالت الخارجية الروسية: "نطالب الدبلوماسيين الفرنسيين المهتمين بشدة بقضايا حقوق الإنسان ألا يقسموا الناس إلى مصيبين ومخطئين، ومنا وليس منا".
وتضغط أوكرانيا في سبيل إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة القادة العسكريين والسياسيين الروس الذين تحملهم مسؤولية إشعال الحرب.
ونفت روسيا التي تصف أعمالها في أوكرانيا بأنها "عملية عسكرية خاصة" استهداف المدنيين أو ارتكاب جرائم حرب أخرى.