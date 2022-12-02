رئيسة وزراء فنلندا: الحرب في أوكرانيا أظهرت ضعف أوروبا

وأضافت أمام معهد لوي للدراسات في سيدني "يجب أن أكون صادقة (...) معكم، أوروبا ليست قوية بما يكفي في الوقت الحالي، سنكون في مأزق دون الولايات المتحدة".

وشدّدت مارين على أنه يجب مساعدة أوكرانيا بـ"كل الوسائل"، مشيرة إلى أنّ الولايات المتحدة لعبت دورا مركزيا في تزويد كييف بالأسلحة والوسائل المالية والمساعدة الإنسانية اللازمة لوقف تقدم روسيا.

وقالت "علينا التأكّد من أننا نبني أيضاً تلك القدرات فيما يتعلّق بالدفاع الأوروبي والصناعة الدفاعية الأوروبية، وأنه يمكننا التعامل مع أنواع مختلفة من المواقف".

وحصلت فنلندا على استقلالها عن روسيا قبل حوالى 105 أعوام. ورغم تسليحها الضعيف إلى حد كبير، سبّبت خسائر فادحة في صفوف الجيش الروسي الذي سعى إلى غزوها بعد فترة وجيزة.