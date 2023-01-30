فنلندا تأمل بالانضمام مع السويد إلى "الناتو" رغم تصريحات أردوغان
أعلن وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، اليوم الإثنين، أن بلاده لا تزال تأمل في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الوقت نفسه مع السويد، رغم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث عن إمكانية منح الضوء الأخضر إلى هلسينكي فقط.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي: "أملنا الكبير كان ولا يزال الانضمام مع السويد" إلى الناتو، مؤكدًا أن الموقف الفنلندي "لم يتغيّر"، بحسب وكالة "أ ف ب".
علقت تركيا الأسبوع الماضي محادثات الانضمام إلى الحلف مع السويد وفنلندا بسبب احتجاجات في ستوكهولم تضمنت إحراق نسخة من المصحف
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، إن "أنقرة ربما توافق على انضمام فنلندا إلى الحلف قبل السويد"، وسط تصاعد التوتر مع ستوكهولم، وفقًا لوكالة "رويترز".
وعلقت تركيا الأسبوع الماضي محادثات الانضمام إلى الحلف مع السويد وفنلندا بسبب احتجاجات في ستوكهولم تضمنت إحراق نسخة من المصحف.