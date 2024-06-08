إيران.. اعتقال متهم بتنفيذ هجمات سيبرانية واسعة

وقال المدعي العام في إيلام، عبد الوهاب بخشنده: إنه "بناءً على التقرير الوارد من منظمة استخبارات الحرس الثوري في المحافظة والإجراءات الفنية والاستخباراتية، فقد تم اعتقال شخص (دون الكشف عن هويته) متورط بالهجوم على البنية التحتية في إيران".

وأضاف بخشنده: "وفقاً للتنسيق اللازم مع الجهات المختصة، تم تحديد مكان اختباء المشتبه به في إحدى المدن خارج محافظة إيلام، وأثناء العملية تم إلقاء القبض على الشخص المعني وبحوزته المعدات الخاصة بالهجمات الإلكترونية".

وتابع المسؤول الإيراني: "المتهم تعاون مع العديد من مجموعات القرصنة الدولية التي صممت العديد من الهجمات السيبرانية ضد البنية التحتية للبلاد"، منوهاً: "بالإضافة إلى الاتهامات المذكورة أعلاه، قام المتهم بتشكيل عدة مجموعات قرصنة، جميعها تحت المراقبة".

وتتعرض المواقع الإلكترونية الرسمية الإيرانية بين الحين والآخر لهجمات إلكترونية عادةً ما تشنها جماعات معارضة خارج البلاد".