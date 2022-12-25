إيران.. هجوم سيبراني يعطل تطبيقات المراسلة المحلية

وتمتلك الحكومة الإيرانية تطبيقات المراسلة الثلاثة وهي "سروش، وبلد وأي كيب، وايتا".

وحثت وزارة الاتصالات وكبار المسؤولين في الفترة الأخيرة الإيرانيين على اللجوء إلى تلك التطبيقات المحلية ومغادرة التطبيقات الأجنبية.

وقد تعرضت العديد من المواقع الرسمية الإيرانية في فترة الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، للقرصنة والتوقف عن الخدمة جراء الهجمات السيبرانية التي يشنها إيرانيون من الخارج.