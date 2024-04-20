عبد اللهيان: المسيرات المستخدمة بهجوم أصفهان تشبه "ألعاب الأطفال"
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن المسيرات التي استخدمت في هجوم الجمعة على مدينة أصفهان الإيرانية تشبه "ألعاب الأطفال".
وقلّل المسؤول الإيراني من أهمية الهجوم الذي نُسب إلى إسرائيل، واستهدف مدينة أصفهان وسط إيران، مؤكدًا أنه لن يكون هناك ردّ إيراني انتقامي ما لم يتم استهداف "مصالح" طهران.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن عبد اللهيان قوله في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أمس الجمعة، إن "ما حدث، الليلة الماضية، لم يكن هجومًا".
وأضاف أن الأمر كان عبارة عن "طائرتين أو 3 طائرات دون طيار، تلك التي يلعب بها الأطفال في إيران".
وتابع: "طالما أنّه لا توجد مغامرة جديدة (هجوم عسكري) من قبل النظام الإسرائيلي ضدّ مصالح إيران، فلن نرد".
وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية قد أفادت، أمس الجمعة، بسماع دوي انفجارات فجرًا قرب قاعدة عسكرية في محافظة أصفهان، بعدما "نجح نظام الدفاع الجوي" الإيراني في إسقاط "عدّة" مسيّرات.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إسرائيل شنت ضربة على إيران ردًا على الهجوم الإيراني غير المسبوق الذي استهدفها بالصواريخ والمسيّرات، في 13 أبريل/نيسان الجاري، ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق.
وفيما وضعت طهران هجومها في إطار "الدفاع المشروع" عن النفس، حذَّر وزير خارجيتها من أنه "إذا كان النظام الإسرائيلي ينوي اتخاذ إجراء آخر ضدّ مصالحنا، سيكون ردنا فوريًا وبأقصى ما يمكن".
وفي أعقاب هجوم يوم الجمعة، سارع المجتمع الدولي للدعوة إلى الهدوء في ظلّ مخاوف من توترات متصاعدة على خلفية الحرب في قطاع غزة، التي بدأت قبل أكثر من 6 أشهر.