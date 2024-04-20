عبد اللهيان: المسيرات المستخدمة بهجوم أصفهان تشبه "ألعاب الأطفال"

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن المسيرات التي استخدمت في هجوم الجمعة على مدينة أصفهان الإيرانية تشبه "ألعاب الأطفال".

وقلّل المسؤول الإيراني من أهمية الهجوم الذي نُسب إلى إسرائيل، واستهدف مدينة أصفهان وسط إيران، مؤكدًا أنه لن يكون هناك ردّ إيراني انتقامي ما لم يتم استهداف "مصالح" طهران.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن عبد اللهيان قوله في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أمس الجمعة، إن "ما حدث، الليلة الماضية، لم يكن هجومًا".

وأضاف أن الأمر كان عبارة عن "طائرتين أو 3 طائرات دون طيار، تلك التي يلعب بها الأطفال في إيران".

وتابع: "طالما أنّه لا توجد مغامرة جديدة (هجوم عسكري) من قبل النظام الإسرائيلي ضدّ مصالح إيران، فلن نرد".