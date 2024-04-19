إيران: الهجوم الإسرائيلي لم يسبب خسائر في أصفهان
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الطائرات المسيرة التي تقول مصادر إن إسرائيل أطلقتها على مدينة أصفهان، "لم تسبب خسائر مادية أو بشرية".
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها عبد اللهيان لمبعوثي الدول الإسلامية في نيويورك، ونقلتها وسائل إعلام إيرانية، بحسب وكالة "رويترز".
وقال عبد اللهيان: "وسائل الإعلام الداعمة للنظام الصهيوني حاولت يائسة تصوير الهزيمة على أنها نصر، في حين أن الطائرات الصغيرة التي أُسقطت لم تسبب أي أضرار أو إصابات".
وأشارت طهران إلى أنها لا تعتزم القيام بعمل انتقامي. ولم تُصدر إسرائيل أي تعليق علني على الواقعة.
وكانت وسائل إعلام أمريكية قالت، نقلا عن مسؤولين، إن إسرائيل قصفت الأراضي الإيرانية؛ ردا على الهجوم الذي شنته طهران في 13 أبريل/ نيسان الجاري.
ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخا وطائرة مسيرة، في أول هجوم تشنه من أراضيها على إسرائيل؛ ردا على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي في سفارة طهران لدى دمشق، مطلع أبريل/ نيسان الجاري.
ولا تعلن إسرائيل عادةً مسؤوليتها عن هجمات ضد مصالح إيران، كما لم تنفِ مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف القنصلية، وأسفر عن مقتل عناصر من الحرس الثوري، بينهم ضابط رفيع المستوى.
وردًّا على ذلك، أكدت إسرائيل عزمها الرد على الهجوم الإيراني، في وقت حثت فيه دول غربية على تجنب التصعيد.