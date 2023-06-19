الدفاع الروسية تشيد بطياريها بعد مهمة قتالية "محفوفة بالمخاطر"

أشادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، "بالكفاءة العالية" لطواقم طائرات هجومية روسية من طراز "سو 25"، بعد تنفيذهم مهمة قتالية قالت إنها كانت "محفوفة بالمخاطر".

ونشرت الوزارة مقطع فيديو من داخل قمرة قيادة طائرة حربية روسية من طراز "سو 25" وقالت تعليقًا على الفيديو، إنه "بسرعة 900 كيلو متر بالساعة، وبارتفاع لا يزيد عن 25 مترًا، وفي ظل هذه الظروف المحفوفة بالمخاطر، استطاعت طواقم طائرات من طراز سو -25، القيام بمهمة لاستهداف القوات الأوكرانية، على محور كراسني ليمان".