إصابة 7 بينهم طفل بقصف أوكراني لمنطقة بيلغورود في روسيا

أصيب 7 مدنيين بينهم طفل في قصف أوكراني على بلدة فالويكي الروسية الواقعة ضمن المنطقة الحدودية بين البلدين، على ما أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية الاثنين.

وقال الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف عبر تطبيق "تيليغرام" إن 5 مبان متعددة الطوابق و4 منازل تضررت، مع اشتعال النار في مبنى واحد.

وبشكل منفصل قال رومان ستاروفويت حاكم منطقة كورسك الواقعة إلى الشمال من بيلغورود وعلى الحدود مع أوكرانيا أيضا، إن القوات الأوكرانية قصفت قريتين هناك.

وبحسب البيانات المبدئية لم تقع إصابات.