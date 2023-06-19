إصابة 7 بينهم طفل بقصف أوكراني لمنطقة بيلغورود في روسيا
أصيب 7 مدنيين بينهم طفل في قصف أوكراني على بلدة فالويكي الروسية الواقعة ضمن المنطقة الحدودية بين البلدين، على ما أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية الاثنين.
وقال الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف عبر تطبيق "تيليغرام" إن 5 مبان متعددة الطوابق و4 منازل تضررت، مع اشتعال النار في مبنى واحد.
وبشكل منفصل قال رومان ستاروفويت حاكم منطقة كورسك الواقعة إلى الشمال من بيلغورود وعلى الحدود مع أوكرانيا أيضا، إن القوات الأوكرانية قصفت قريتين هناك.
وبحسب البيانات المبدئية لم تقع إصابات.
ولا تعلن كييف أبدا تقريبا مسؤوليتها عن هجمات داخل روسيا أو على الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية في أوكرانيا.
وينفي الطرفان استهداف المدنيين في الحرب التي شنتها روسيا على جارتها منذ نحو 16 شهرا.
وشهدت مناطق روسية متاخمة لأوكرانيا انفجارات وهجمات يوميا تقريبا في الأشهر الأخيرة، ويتهم المسؤولون الروس القوات الأوكرانية أو مخربين موالين لأوكرانيا بالوقوف وراء هذه الهجمات.