هل يُشعل الرد الإيراني حربًا مفتوحة في المنطقة؟ (فيديو إرم)

تباينت آراء باحثين ومحللين سياسيين حول إمكانية إشعال الهجوم الإيراني على تل أبيب، ليلة السبت الماضي، حربًا مفتوحة في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء الهجوم الإيراني ردًا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق.

تقول الباحثة السياسية السورية، ميس كريدي، إن المؤشرات تذهب إلى عدم إشعال الرد الإيراني حربا في المنطقة؛ لعدة أسباب، منها ما يفرضه الوضع الدولي والإقليمي الذي يحمل عدم رغبة في توسيع هذا الصراع، مع ضرورة احتواء الواقع، في ظل عدم وجود مصلحة للمحاور الدولية الكبرى بتوسيع هذه الحرب.

وأوضحت "كريدي"، في تصريحات مصورة لـ"إرم نيوز"، أن حديث رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو حُصرت في إفراغ الضربة من محتواها، وأنها لم تحقق أهدافها وتم التصدي لها، ما يدل على رغبة تل أبيب بعدم الرد على الضربة، بجانب دعوة كل من الصين وروسيا لضبط النفس، ومنع المنطقة من الانجرار إلى حرب.

وتابعت: "دعوة بكين وموسكو لضبط النفس توضح أن هناك محورًا لمواجهة أمريكا والغرب، فضلًا عن أن طهران أكدت للولايات المتحدة الأمريكية والغرب، عبر وسطاء، أهمية الرد بعد استهداف إسرائيل قنصليتها في دمشق، ما يُظهر أن الرد جاء وفقًا للأعراف الدولية".