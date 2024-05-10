تحسبا لعودة ترامب.. المكسيك تستعد لـ"مرحلة أكثر صعوبة"

وتجري الحكومة المكسيكية مناقشات مع أفراد مقربين من حملة ترامب بشأن مقترحات مثل فرض رسوم جمركية شاملة على جميع السلع المستوردة.

ويسعى هؤلاء المسؤولون إلى حل الخلافات التجارية قبل الانتخابات الأمريكية لضمان أن تكون الإدارة المكسيكية المستقبلية مجهزة جيدًا للتعامل مع ترامب إذا لزم الأمر.

وسيتنحى الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي كانت تربطه علاقة وثيقة مع ترامب خلال إدارته، بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أفضلية كبيرة لصالح ربيبته كلوديا شينباوم، العمدة السابق لمدينة مكسيكو سيتي.

واستندت العلاقة بين لوبيز أوبرادور وترامب إلى تعاون المكسيك في قضايا الهجرة والتفاهم على أن الولايات المتحدة لن تتدخل في الأولويات الداخلية للمكسيك.

وقد أعرب كلا الزعيمين عن احترامهما المتبادل لبعضهما البعض. ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد كيف سيتعامل ترامب مع أبرز المرشحين للرئاسة.

وقد أعرب كل من شينباوم، ومرشح المعارضة الأبرز، شوشيتل غالفيز، عن استعدادهما للعمل مع ترامب أو مع خصمه جو بايدن.

ويقوم مساعدو الحملة الانتخابية بإعداد خطط لأي من النتيجتين، مع التركيز على الهجرة والحاجة إلى اتخاذ تدابير أكثر فاعلية للحد من العبور غير القانوني.

ومع ذلك، فهم يعترفون أيضًا بأن القوانين الأمريكية تخلق حوافز للهجرة بسبب توافر اللجوء.

ويعتقد المسؤولون المكسيكيون أن بلادهم اكتسبت المزيد من النفوذ في تعاملها مع الولايات المتحدة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تعاونها في إبطاء الهجرة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

الاقتصاد المكسيكي

وقد حقق الاقتصاد المكسيكي أداءً جيدًا في السنوات الأخيرة، وأصبحت المصانع المكسيكية بديلًا جذابًا للولايات المتحدة عن الصين.

ولعب مارسيلو إبرارد، وزير الخارجية المكسيكي السابق، دورًا رئيسيًا في التفاوض مع إدارة ترامب خلال فترة ولايته السابقة.

وهو يعتقد أن المكسيك نجحت في دفع الإدارة الأمريكية إلى الاعتراف بوجهة نظرها بشأن الهجرة، وحققت مكاسب مثل إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وكندا.