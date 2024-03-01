بايدن وترامب على حدود المكسيك.. الهجرة تكشف حجم الانقسام

وكانت الزيارة الحدودية لترامب وبايدن تدور حول شيء أكثر أهمية من سياسة الهجرة، إذ تحدث الرجلان عن الرؤى المتنافسة للسلطة والرئاسة التي هي على المحك في عام 2024، للاستبداد وقيمة الديمقراطية نفسها.

ولعل الجانب الأكثر إثارة للدهشة في هذه الشاشة المنقسمة هو أن ترامب" وبايدن، اتفقا على بعض الملامح الأساسية لمشكلة الحدود بأن الوضع الحالي "غير مقبول".

وبحسب الصحيفة، كان الاختلاف سياسيًّا حول كيفية المضي قدمًا في إصلاح المشكلة، "إيمان بايدن المؤسسي"، مقابل وعود "اليوم الأول" بسن ديكتاتورية لدى ترامب.

وقال بايدن :"إنه سيغلق الحدود، لو استطاع ذلك فقط". ورد ترامب بالقول: "يمكنه إغلاق الحدود، لو فعل ذلك فقط".