ماكرون يدعو إلى بذل جهود جديدة لمكافحة تغير المناخ

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اتفقت 200 دولة مجتمعة في مؤتمر المناخ "كوب28" الذي عقدته الأمم المتحدة في دبي على أول دعوة للعالم إلى التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري.

وقال ماكرون إن الأمر متروك لدول مجموعة السبع المتقدمة وكذلك الصين لقيادة الطريق للمساعدة في إبعاد العالم عن الوقود الأحفوري.

وكتب: "علينا التخلي عن الفحم بحلول العام 2030، وعن النفط بحلول العام 2045، وعن الغاز بحلول العام 2050".

مصادر الطاقة المتجددة

وأشار إلى أنه يجب تسريع عملية تمويل مصادر الطاقة المتجددة وكذلك الطاقة النووية في الدول الناشئة، كما دعا إلى إصلاح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وقال: "بعد 80 عاما على إنشائها، ما زالت هذه الهيكلية المالية صغيرة الحجم مقارنة بحجم الاقتصاد العالمي وعدد السكان".

وأضاف: "كما أنها مجزأة إلى حد كبير لأننا لم نفتح الباب أمام البلدان الناشئة والنامية في حوكمة هاتين المؤسستين".