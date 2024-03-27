نائب فرنسي: التهديد الذي تواجهه بلادنا هو الإفلاس الوشيك

أعرب رئيس كتلة حزب الجمهوريين في البرلمان الفرنسي، أوليفييه مارليكس، عن قلقه البالغ بشأن الانهيار المالي الوشيك لبلاده في ظل حكم الرئيس ماكرون، مؤكدا أن "التهديد الذي يواجه الفرنسيين هو إفلاس البلاد".

وانتقد مارليكس في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية فشل الحكومة في معالجة أزمة الدين العام المتصاعدة، التي تفاقمت بسبب سياسات ماكرون المالية.

وقال إنه مع ارتفاع الدّين العام بمقدار 1000 مليار يورو خلال فترة ولاية ماكرون، فإنه من المتوقّع عواقب وخيمة على المواطنين الفرنسيين، بما في ذلك تدابير التقشف وتقلّص القوة الشرائية.

وانتقد مارليكس إدارة ماكرون لإهمالها الإدارة المالية الحكيمة، الأمر الذي أدى إلى الهاوية المالية المحفوفة بالمخاطر.