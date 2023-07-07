إفلاس متواصل للشركات في فرنسا وبريطانيا

توقعت صحيفة تلغراف البريطانية، أن تتعرض 59 ألف شركة فرنسية خلال العام الجاري للإفلاس، حيث سينخفض عدد الشركات في فرنسا إلى 57000 في العام 2024، فيما توقعت الصحيفة أن تفلس نحو 59 ألف شركة كذلك في المملكة المتحدة خلال العامين 2023 و2024.

من جهتها، ذكرت صحيفة "لوفيغارو" أن إفلاس الشركات في فرنسا خلال شهر حزيران الماضي تواصل، وبلغ مستويات قياسية، تجاوزت مرحلة ما قبل انتشار فيروس كورونا.

ووفقًا للصحيفة، فقد عزا "بنك فرنسا" تواصل حالات الإفلاس إلى "وزن هذه المؤسسات" الصغيرة، ووجود من وصفهم بـ"رواد الأعمال التلقائيين"، حيث تجاوزت حالات التراجع مستوى 2019 بنسبة 57 % للشركات الصغيرة جدًا و62.8% للشركات الصغيرة، و50.4 % للشركات متوسطة الحجم، فيما بلغت 103.8% للشركات المتوسطة الحجم والمجموعات الكبيرة.

وحدثت حالات الإعسار الأكثر ارتفاعًا، خلال العام الماضي، لدى قطاعات الفنادق والمطاعم بزيادة قدرها 81.2 %، في حين كان مستوى الإعسار منخفضًا بشكل خاص في هذا القطاع أثناء الوباء بسبب المساعدة الحكومية في مواجهة الإغلاقات الإدارية التي خضعت لها المؤسسات.