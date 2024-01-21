سوناك يحاول جذب الناخبين الشباب بتيسير قروض العقار

قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن الحكومة البريطانية تعكف على تيسير القروض العقارية بنسبة ودائع 1% لمساعدة المواطنين البريطانيين الذين يرغبون بامتلاك عقار للمرة الأولى، وذلك من خلال خطة ينوي تنفيذها، رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزير المالية جيريمي هنت.

تأتي الخطة في إطار جذب الناخبين الشباب الذين يكافحون من أجل الدخول إلى عالم العقارات. لكن بعض خبراء العقارات حذّروا من النتائج العكسية التي تتأتى من "الإصلاح السياسي قصير المدى" برفع أسعار المساكن دون معالجة النقص الحاد فيها.

وأضافت الصحيفة أن هذا الإجراء ما هو إلا امتداد لبرنامج الحكومة السابق والذي ساعد البريطانيين على شراء مشاريع بناء جديدة بودائع بنسبة 5% فقط، وهي نسبة تعتبر عالية بالنسبة للشباب، أما الخطة الحالية فتبدو واقعية أكثر، إذ سوف يتمكن عديدُ المستأجرين من شراء منازل بوديعة من بضعة آلاف جنيهات إسترلينية.

وحذر جوناثان رولاند، مؤسس الرابطة الوطنية لمشتري العقارات، من أن مثل هذا "الإصلاح السياسي قصير المدى" قد يغذي الطلب. لكنه لن يسهم في زيادة المعروض من المنازل الجديدة.

وأشار رولاند: إلى أن "إعطاء الناس المال للخروج والشراء، يعني أنهم جميعًا يتنافسون مع بعضهم بعضًا على عدد محدود من المنازل، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار. وفي غضون سنوات قليلة سنعود إلى مشكلة نقص المساكن".

وقالت نائبة زعيم حزب العمال، أنجيلا راينر، إن حكومة المحافظين "فشلت تمامًا بمعالجة مسألة توفير المنازل بأسعار في متناول اليد، أو التحرك لإصلاح نظام التخطيط المعطل لدينا والذي أجبر جيلًا من الشباب على التخلي عن حلم ملكية المنازل".