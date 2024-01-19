سوناك يواجه تمردا داخل حزبه بسبب خطة الهجرة

يواجه رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك تحديا داخل حزبه الذي تعصف به الانقسامات بسبب سياسة الهجرة، إذ دفعت ببعض نواب حزب المحافظين إلى تقديم استقالاتهم.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن خطة سوناك بترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا، خلقت حركة تمرد داخل الحزب يقودها فصيل يُعرف باسم "العائلات الخمس" أو تيار اليمين المتمرد، ويهدد المنتمون إليه بعرقلة الخطة.

وأفاد التقرير أن الفصيل، الذي يضم مشرعين يمينيين، اقتبس اسمه من المافيا الأمريكية، ويجسد عمق الانقسامات الداخلية في حزب رئيس الوزراء البريطاني.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن سوناك حقق فوزا بتمرير مجلس العموم البريطاني مشروع "قانون رواندا"، إذ صوت لصالح القرار 320 عضوا مقابل معارضة 276 عضوا، إلا أن الانقسامات قد تلقي بظلالها على الانتخابات المقبلة التي يخوضها المحافظون ضد حزب العمال.

وأضاف التقرير أن رئيس الوزراء نجح الشهر الماضي في التغلب على تمرد المشرعين اليمينيين، الذين اعتبروا التشريع غير صارم بما فيه الكفاية. فيما لا تزال هناك جولة ثانية من التصويت على مشروع القانون تنذر بمواجهة أخرى عالية المخاطر.

وتسلط الاستقالة الأخيرة لكل من النائبين لي أندرسون وبريندان كلارك سميث - المؤيدين لتشريعات أكثر صرامة- الضوء على تصاعد الخلاف الداخلي، بعد انحياز النائبين لصف النواب اليمينيين الذين يحاولون إجبار سوناك على تشديد مشروع القانون.