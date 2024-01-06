كيف استخدم ترامب الخوف والمحاباة للفوز بتأييد الجمهوريين؟

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إنه بعد حصار الكابيتول، الذي هدف لقلب نتائج الانتخابات الأخيرة، واجه دونالد ترامب وداعًا قاتمًا عند مغادرته للمنصب في كانون الثاني/ يناير 2021، إذ لم يحضر جمهوريون منتخبون بارزون وقتها.

وأضافت الصحيفة أنه بعد مرور 3 سنوات، نجح ترامب في تنظيم تحول ملحوظ، فقد حصل على تأييد كل زعيم جمهوري تقريبًا في مجلس النواب خلال سعيه لاستعادة موقعه في البيت الأبيض.

وأشارت الصحيفة إلى أن هوس ترامب بالتأييد يتجاوز المصادقة السياسية، وهو إعلان علني لعودته "المظفرة"، إذ يضع نفسه كمنتصر حتمي.

وأوضحت الصحيفة أن ترامب يستخدم الخوف والمحسوبية في جهوده للحصول على التأييد، إذ يقنع السياسيين من خلال المكالمات الهاتفية، ويستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لممارسة الضغط.

وتابعت الصحيفة أن تركيز ترامب على الحلفاء القدامى والخصوم المحتملين، مثل السيناتور تيد كروز، يعزز مكانته بين المطلعين الجمهوريين.

وأكدت الصحيفة أنه رغم وجود 91 تهمة جنائية ضده، فإن العملية السياسية لترامب لا تزال منظمة ومنهجية، إذ يؤيده ما يقرب من 100 عضو في مجلس النواب و19 عضوًا في مجلس الشيوخ حتى الآن، ما يبرز فعالية استراتيجيته في جذب التأييد.