اليمين الأوروبي المتشدد.. نتائج "غير مسبوقة" دونها عقبات للوصول إلى السلطة

كذلك، يحقق هذا النوع من الأحزاب مكاسب أكبر في صناديق الاقتراع مما كان عليه الحال في العقود الماضية.

ووفق "فرانس برس" أوصل هذا الأداء الانتخابي زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" جورجيا ميلوني إلى رئاسة الوزراء في روما ودفع بـ"حزب الحرية" بزعامة غيرت فيلدرز إلى عتبة السلطة في هولندا.

ولم يعد بالمقدور حكم مناطق في إسبانيا وألمانيا من دون دعوة "فوكس" و"البديل من أجل ألمانيا" للمشاركة في العملية، بينما سيحدد حزب "تشيغا" (كفى) البرتغالي مصير الحكومة بعد انتخابات الأحد.

يشير إيفالدي إلى أن هذه النجاحات تأسست على "تراكم الأزمات المتلاحقة" التي أدت إلى "تفاقم مشاعر الاستياء" حيال أولئك الذين يتولون السلطة منذ آخر انتخابات للبرلمان الأوروبي في 2019.

وبعد تداعيات أزمة 2008 المالية التي استمرت سنوات وأزمة اللجوء منتصف العقد الماضي، جاء فيروس كورونا وحرب أوكرانيا "مع كل تداعياتهما الاجتماعية والاقتصادية.. على القوة الشرائية والأزمة الاقتصادية وانعدام الأمن".

مفارقة الهجرة

وبينما كانت الأحزاب الرئيسة في أوروبا في الماضي من اليمين واليسار تتواجه للسيطرة على الوسط "هناك حاليا مجموعات من الناخبين الذين يكافئون التطرف، معظمهم من اليمين"، وفق ما يؤكد المحلل لدى "معهد إلكانو الملكي" في إسبانيا إغناسيو مولينا.

ويشير إيفالدي إلى "مفارقة" مفادها بأنه رغم أن السكان باتوا أكثر تسامحا بالمجمل، إلا أن الناخبين يولون أهمية سياسية أكبر لقضايا على غرار الهجرة "في سياق الأزمة في الاقتصاد والقوة الشرائية".

وعندما يستجيب السياسيون من اليمين الوسط، يتبنون عادة "مواضيع اليمين المتشدد.. ما يضفي الشرعية على أفكارهم. وكما يُقال عادة، يفضّل الناخبون النسخة الأصلية على تلك المقلّدة" بحسب إيفالدي.

وفي فرنسا، أشاد "التجمّع الوطني" بتحقيقه "انتصارا فكريا" مع دعمه مشروع قانون متشددا للهجرة توصل إليه الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون مع محافظين من المعارضة وأُقر في يناير/كانون الثاني.

وفي وقت تشير استطلاعات الرأي إلى تقدّمه، يأمل الحزب بأن يوصل زعيمته مارين لوبن إلى قصر الإليزيه بعد انتخابات 2027 الرئاسية.