"نيويورك تايمز": روسيا تتجه جنوبًا لتقليل الاعتماد على أسواق أوروبا

تسعى روسيا، التي تعتمد تقليديًّا على التجارة الأوروبية، نحو إعادة ضبط إستراتيجيتها الاقتصادية بالتوجه جنوبًا وشرقًا في ظل العقوبات والقيود الغربية التي تعزلها بشكل متزايد عن الأسواق الأوروبية.

وبالانتقال إلى الشرق والجنوب، تعمل روسيا على تعزيز الشراكات مع دول، مثل: الصين، والهند، بينما تتطلع إلى طرق التجارة المحتملة عبر إيران ودول أخرى.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن التحول في التركيز نحو الجنوب أصبح أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لصناع السياسات الروس الذين يهدفون إلى تنويع التجارة وتقليل الاعتماد على الأسواق الغربية.

وأوضح تقرير الصحيفة، أنه من الأمور المركزية في هذه الإستراتيجية تطوير مشروع للسكك الحديدية بقيمة 1.7 مليار دولار عبر إيران، والذي سيكون بمثابة حلقة وصل حاسمة بين روسيا والموانئ الإيرانية على الخليج العربي؛ ما يوفر الوصول المباشر إلى المراكز التجارية الرئيسة، مثل: مومباي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ومن خلال التحايل على القيود الغربية، تمكنت روسيا من تأمين اتفاقيات تجارية مع دول، مثل: الهند، وإيران، إذ استوردت الآلات والأسلحة بينما حافظت أيضًا على إمدادات السلع الاستهلاكية عبر دول الخليج العربي وتركيا.

وبينت أن هذه الشبكة التجارية البديلة تهدف إلى الحفاظ على مستويات المعيشة داخل روسيا وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة.