في جلسة تستمر 10 أيام.. البرلمان الصيني يستعد لمنح "شي جينبينغ" ولاية رئاسية ثالثة

يعقد البرلمان الصيني جلسته السنوية بدءاً من يوم الأحد المُقبل، وهو اجتماع من المرتقب أنّ يشهد منح شي جينبينغ ولاية رئاسية ثالثة، رغم الأزمة الناجمة عن ثلاث سنوات طغى عليها وباء "كوفيد-19".

ويبدو أنّ الوفيات الناتجة عن الوباء والتظاهرات الغاضبة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ضدّ القيود الصحية والتكلفة الاقتصادية الناتجة عن كلّ ذلك، لن تقف في طريق حصوله على هذه الولاية الجديدة التي ستمتدّ لفترة 5 سنوات.

وخلال مؤتمر الحزب الشيوعي في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تمّ التمديد لشي (69 عاماً) الموجود في السلطة منذ العام 2012، لفترة خمس سنوات على رأس الحزب والجيش، ليصبح بذلك أقوى زعيم منذ عقود.

ورغم أنّ الاضطرابات الأخيرة أدّت إلى زعزعة صورته كزعيم مطلق، إلّا أنّها لن تؤثر على المشهد المنظّم للجلسة البرلمانية، التي تعدّ حدثاً سياسياً سنوياً مهماً.

وكما في كل عام، سيقوم حوالي 3 آلاف نائب في الجمعية الوطنية الشعبية بالتصديق على قرارات الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، خصوصاً على تعيين رئيس حكومة جديد في قصر الشعب الضخم في بكين.

وتستمر الجلسة 10 أيام ويتمّ في نهايتها التصويت على ولاية رئاسية جديدة، ومن المتوقع أن يتم اختيار "لي كه تشيانغ" المقرب من الرئيس وزعيم الحزب في شنغهاي، رئيساً للوزراء.

تقويض الثقة

وقال ألفريد مولوان وو، الأستاذ المساعد في كلية لي كوان يوو للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية، إنّ "الرأي العام بشأن (شي جينبينغ) قد لا يكون جيداً جداً، فقد قوّضت سياسة صفر كوفيد ثقة الناس".

رغم ذلك، يحافظ الرئيس على موقع "قوي إلى حدّ ما" على رأس الحزب، الأمر الذي يجعله شخصاً لا يمكن المساس به عملياً.

وحتى شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، كانت الصين لا تزال تطبّق أكثر السياسات صرامة ضد كوفيد في العالم، الأمر الذي أثّر على النمو الاقتصادي والحياة اليومية لسكانها، إن كان عبر اختبارات "بي سي آر" اليومية تقريباً والحجر الصحي الطويل الأمد أو عبر قيود السفر.