انتخاب الرئيس الصيني شي جينبينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي لفترة ثالثة

حصل شي جين بينغ الأحد على ولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الصيني، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، بعد أن أزاح أيّ معارضة في البلاد وداخل صفوف الحزب، ضامنا بذلك ولاية جديدة على رأس الصين لخمس سنوات أخرى على الأقل.

وعينت اللجنة المركزية الجديدة للحزب الشيوعي بعد إدخال تعديلات واسعة عليها شي جين بينغ لولاية ثالثة من خمس سنوات خلال عملية تصويت جرت في جلسة مغلقة؛ ما يمهد لتثبيته رسميا على رأس الدولة لولاية جديدة في آذار/مارس 2023.

كما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن شي "عين كذلك رئيسا للجنة العسكرية المركزية".

وعين شي حلفاء له بين الأعضاء السبعة في اللجنة الدائمة التي تمسك بزمام السلطة الفعلية في الصين، ومن بينهم لي كيانغ رئيس الحزب في شنغهاي، ودينغ شويشيانغ رئيس مكتب شي جين بينغ، ولي شي رئيس حزب مقاطعة غوانغدونغ (جنوب)، وفق مشاهد بثها التلفزيون الرسمي من قصر الشعب في بكين.

وأعلن شي في كلمة ألقاها أمام الصحافة في قصر الشعب أنه "لا يمكن للصين أن تتطور دون العالم، والعالم أيضا بحاجة إلى الصين".

وأضاف "بعد أكثر من أربعين عاما من الجهود الحثيثة من أجل الإصلاح والانفتاح، حققنا معجزتين: تنمية اقتصادية سريعة واستقرارا اجتماعيا بعيد الأمد".

وتعهد بـ"العمل بجدّ لإنجاز مهامنا" شاكرا "بصدق الحزب بكامله للثقة التي أبداها لي".

لا نساء

وللمرة الأولى منذ 25 عاما، لا يضم المكتب السياسي، هيئة القرار في الحزب الشيوعي الصيني، أي امرأة في صفوفه، وفق ما أظهرت تشكيلته الجديدة التي أعلنت الأحد.

وتقاعدت سان شونلان، المرأة الوحيدة التي كانت بين الأعضاء الـ25 في المكتب السياسي السابق، ولم تعيَّن أي امرأة بين الأعضاء الجدد.