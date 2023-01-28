الشرطة الإسرائيلية تكشف هوية منفذ هجوم القدس وتفاصيل العملية
كشفت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، تفاصيل جديدة حول هوية منفذ الهجوم الذي وقع في مدينة القدس وأدى لمقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين، في عملية هي الأكثر دموية منذ سنوات في إسرائيل.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مسؤول كبير في الشرطة، قوله إن منفذ عملية إطلاق النار قرب كنيس يهودي في مدينة القدس هو شاب يدعى خيري علقم، ويبلغ من العمر 21 عاماً.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن "منفذ العملية لا ينتمي إلى أي تنظيم، بحسب ما هو معروف حتى الآن، وهو فلسطيني يحمل بطاقة هوية إسرائيلية"، مشيراً إلى أنه استخدم مسدساً من طراز FN وقام بتغيير مخزن الرصاص أثناء إطلاق النار.
وأوضح أن التحقيقات حالياً تركز على مسألة ما إذا كان هناك شخص ساعد الشاب الذي نفذ الهجوم.
وقال مفوض الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، إن المنفذ وصل بمركبته التي تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية إلى منطقة قرب الكنيس اليهودي، وأطلق النار على المتواجدين في المكان من مسافة قريبة جداً.
وأشار إلى أنه أطلق صوب أشخاص في محطة انتظار حافلات، وآخرين كانوا على متن دراجة نارية، قبل أن يحاول الفرار من المكان بمركبته متجها نحو بيت حنينا في القدس، قبل أن توقفه مركبة للشرطة وتطلق النار عليه وترديه قتيلاً.
وقتل 8 أشخاص وأصيب آخرون في عملية إطلاق نار بحي النبي يعقوب في مدينة القدس، في هجوم هو الأكثر دموية في إسرائيل منذ عام 2011.