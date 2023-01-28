الشرطة الإسرائيلية تكشف هوية منفذ هجوم القدس وتفاصيل العملية

كشفت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، تفاصيل جديدة حول هوية منفذ الهجوم الذي وقع في مدينة القدس وأدى لمقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين، في عملية هي الأكثر دموية منذ سنوات في إسرائيل.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مسؤول كبير في الشرطة، قوله إن منفذ عملية إطلاق النار قرب كنيس يهودي في مدينة القدس هو شاب يدعى خيري علقم، ويبلغ من العمر 21 عاماً.