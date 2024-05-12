في مؤشر على تحسن العلاقات.. رئيس الوزراء اليوناني يزور أنقرة

يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين في أنقرة، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في مؤشر جديد إلى تحسن العلاقات بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال مصدر دبلوماسي تركي لوكالة فرانس برس، إنه بعد عقود من تبادل اللوم والتوترات بين أثينا وأنقرة تخللتها مراحل قصيرة من المصالحة، فإن هذه الزيارة التي تستمر يومًا واحدًا وتعقب زيارة أردوغان لليونان في كانون الأول/ديسمبر "تمثل مرحلة جديدة في العلاقات بين تركيا واليونان".

في كانون الأول/ديسمبر وقع الزعيمان، اللذان يختلفان بشأن قبرص والمتنافسان في شرق البحر المتوسط والمنقسمان بشأن الهجرة في مياههما، إعلانًا بشأن "علاقات الصداقة وحسن الجوار بينهما مقرين بأهمية الاحترام المتبادل والتعايش السلمي".

ورغم هذه المرحلة من التهدئة التي بدأت بعد الزلزال الذي أودى بأكثر من خمسين ألف شخص في جنوب شرق تركيا في شباط/فبراير 2023، فإن قرار تحويل كنيسة المخلّص في خورا الأرثوذكسية القديمة في إسطنبول إلى مسجد قد أثار غضب السلطات اليونانية.