روسيا تشن هجومًا واسع النطاق على أوكرانيا
شنَّت روسيا ضربة جوية مكثفة على العاصمة كييف وغيرها من المدن في أوكرانيا اليوم الخميس، بحسب مسؤولين أوكرانيين؛ ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 18 شخصًا وإلحاق أضرار بمنشآت للبنية التحتية في أنحاء البلاد.
وسُمع دوي انفجارات في كييف والمنطقة المحيطة بها بعد إنذار من غارة جوية. وذكرت السطات أنها أرسلت فرق إنقاذ إلى مناطق عدة في العاصمة.
وذكر وزير الداخلية إيهور كليمينكو أن الأشخاص الذين أصيبوا كانوا في منطقتي كييف وتشيركازي ومدينة خاركيف في الشرق وذلك خلال هجوم شن في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.
وكتب الوزير على تطبيق تليجرام "إنه نهار دون راحة. سمِع دوي الانفجارات في مناطق مختلفة في أوكرانيا".
وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إن سبعة أشخاص أصيبوا، من بينهم طفلة تبلغ تسعة أعوام. وأضاف أن أجزاء من صاروخ سقطت في وسط المدينة، وألحقت أضرارًا بمنشأة للبنية التحتية وعدة مبان غير سكنية؛ ما تسبب في نشوب حريق.
وبحسب ما أعلنه الجيش الأوكراني وتناقلته وكالات أنباء، فإن هذا الهجوم الروسي "واسع النطاق" يشمل العاصمة كييف وست مدن أوكرانية أخرى على الأقل.
من جهتها أعلنت موسكو تصديها لهجوم أوكراني جديد استهدف شبه جزيرة القرم.