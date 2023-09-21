روسيا تشن هجومًا واسع النطاق على أوكرانيا

شنَّت روسيا ضربة جوية مكثفة على العاصمة كييف وغيرها من المدن في أوكرانيا اليوم الخميس، بحسب مسؤولين أوكرانيين؛ ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 18 شخصًا وإلحاق أضرار بمنشآت للبنية التحتية في أنحاء البلاد.

وسُمع دوي انفجارات في كييف والمنطقة المحيطة بها بعد إنذار من غارة جوية. وذكرت السطات أنها أرسلت فرق إنقاذ إلى مناطق عدة في العاصمة.

وذكر وزير الداخلية إيهور كليمينكو أن الأشخاص الذين أصيبوا كانوا في منطقتي كييف وتشيركازي ومدينة خاركيف في الشرق وذلك خلال هجوم شن في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

وكتب الوزير على تطبيق تليجرام "إنه نهار دون راحة. سمِع دوي الانفجارات في مناطق مختلفة في أوكرانيا".