رئيس الوزراء البولندي: سنتوقف عن تسليح أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، الأربعاء، أنّ بلاده ستتوقف عن تسليح أوكرانيا لتركّز على تعزيز قوتها الدفاعية الخاصة، وذلك بعد ساعات قليلة من استدعاء وارسو السفير الأوكراني وسط خلاف بين البلدين بشأن صادرات الحبوب.

وردّاً على سؤال من أحد الصحافيين حول ما إذا كانت وارسو ستواصل دعم كييف عسكرياً على الرغم من الخلاف حول صادرات الحبوب، قال مورافيتسكي "توقّفنا عن نقل الأسلحة إلى أوكرانيا، لأنّنا نقوم الآن بتسليح بولندا بأسلحة أكثر حداثة".

وأعلنت وزارة الخارجية البولندية، الأربعاء، أنها استدعت "بشكل عاجل" السفير الأوكراني للاحتجاج على تصريحات الرئيس فولودومير زيلينسكي في الأمم المتحدة. وردت كييف بدعوة وارسو إلى "تنحية المشاعر جانبا".

ويأتي الإجراء البولندي رداً على التصريحات التي أدلى بها زيلينسكي الثلاثاء، وقال فيها إن "دولاً معينة تتظاهر بالتضامن مع أوكرانيا بينما تدعم روسيا بشكل غير مباشر".

وارتفعت مؤخراً حدة التوتر بين وارسو وكييف والتي أثارها النزاع حول الحبوب الأوكرانية التي حظرت بولندا وارداتها بهدف حماية مزارعيها.