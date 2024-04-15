أذربيجان تؤكد الإفراج عن جميع أسرى الحرب الأرمن

أكد نائب وزير الخارجية الأذربيجاني إلنور محمدوف، اليوم الإثنين، أن بلاده أعادت جميع العسكريين المحتجزين إلى أرمينيا، باستثناء أولئك الذين ارتكبوا جرائم خطيرة.

وخلال كلمة ألقاها في جلسة استماع في المحكمة الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة قال محمدوف: "تمت إعادة جميع أسرى الحرب، وكذلك معظم المعتقلين، إلى أرمينيا".

وأشار إلى أن الباقين لا زالوا في السجن؛ لارتكابهم جرائم خطيرة، بما في ذلك التعذيب والقتل، بالإضافة إلى اتهامهم بجرائم "الحرب والإرهاب".

ورفض وزير الخارجية الأذربيجاني، اتهام بلاده بـ"التمييز العنصري" وقال إن "استمرار اعتقال هؤلاء لا علاقة له بالتمييز العنصري، كما تتهم يريقان باكون بذلك.