حرب غزة تهدد بفشل حملة بايدن في ميشيغان

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن للحرب الإسرائيلية في غزة أثار غضب الناخبين قبل الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، يوم الثلاثاء، في ولاية ميشيغان؛ مما قد يهدد بخسارته لهذه الولاية.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يضع الآلاف من الناخبين في ميشيغان، بقيادة الجماعات العربية الأمريكية واليسارية، كلمة "غير ملتزمين" على أوراق الاقتراع؛ احتجاجًا على رفض بايدن المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، حيث بلغ عدد القتلى الفلسطينيين حوالي 30 ألفا.

وأشارت إلى أن الكثيرين حذروا أنهم لن يصوتوا في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر لصالح بايدن ما لم يغير مساره، وهذا قد يفتح باب النصر للرئيس السابق دونالد ترامب.