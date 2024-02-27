حرب غزة تهدد بفشل حملة بايدن في ميشيغان
قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن للحرب الإسرائيلية في غزة أثار غضب الناخبين قبل الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، يوم الثلاثاء، في ولاية ميشيغان؛ مما قد يهدد بخسارته لهذه الولاية.
وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يضع الآلاف من الناخبين في ميشيغان، بقيادة الجماعات العربية الأمريكية واليسارية، كلمة "غير ملتزمين" على أوراق الاقتراع؛ احتجاجًا على رفض بايدن المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، حيث بلغ عدد القتلى الفلسطينيين حوالي 30 ألفا.
وأشارت إلى أن الكثيرين حذروا أنهم لن يصوتوا في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر لصالح بايدن ما لم يغير مساره، وهذا قد يفتح باب النصر للرئيس السابق دونالد ترامب.
ووفق الصحيفة فإنه في عام 2020، كان للناخبين المسلمين دور حاسم في فوز بايدن في ميشيغان، حيث قلبوا الولاية إلى اللون الأزرق بعد فوز ترامب فيها في عام 2016.
وقالت إن 145 ألف مسلم كانوا قد صوتوا في انتخابات عام 2020، منهم 70 ألفا قاموا بالتصويت لصالح بايدن.
وبناءً على طلب بايدن، تمت ترقية ميشيغان إلى بداية التقويم الخاص بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي قبل الحملة الانتخابية لعام 2024.
وذكرت "التايمز" أنه كان الهدف من هذه الخطوة إرسال رسالة مبكرة مفادها بأن التحالف المتعدد الأعراق والأديان والذي أوصل بايدن إلى البيت الأبيض في عام 2020 ظل قوياً كما كان دائمًا.
وأردفت: أمّا الآن فقد أصبح دعمه للحرب في غزة تهديداً لرئاسته، وعندما زار بايدن عمال السيارات النقابيين في ولاية ميشيغان في وقت سابق من هذا الشهر، طارده المتظاهرون وهم يهتفون: "الإبادة الجماعية جو" و"كم عدد الأطفال الذين قتلتهم اليوم؟".