متناولا "آيس كريم".. حديث "بايدن" عن حرب غزة يثير انتقادات واسعة (فيديو)

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن جدلًا واسعًا، جراء حديثه عن الحرب في غزة وهو يتناول الآيس كريم في نيويورك، معربًا عن أمله بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس مطلع الأسبوع المقبل.

وفي التفاصيل، سُئِل بايدن أثناء زيارة إلى نيويورك عن الموعد المحتمل لبدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، فأجاب بأن "مستشاريه للأمن القومي يقولون لي إننا قريبون، نحن قريبون، ولم ننته بعد، وآمل أنه بحلول الاثنين المقبل سيكون هناك وقف لإطلاق النار".