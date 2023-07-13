من هو هيو إدواردز مذيع "بي بي سي" الذي شغل العالم؟

بالتوازي مع ذلك، أعلنت الشرطة أنها لم تعثر على أيّ دليل على ارتكاب مخالفة جنائية في ما يتعلق بالاتهامات الموجّهة إليه، والتي تتصدّر عناوين الصحف البريطانية منذ 5 أيام.

ويقدم هيو إدواردز منذ 20 عامًا نشرة الأخبار التي تُبث الساعة العاشرة ليلًا، ويعدّ أحد أشهر المذيعين في المملكة المتحدة والأعلى أجرًا في "بي بي سي"، إذ يكسب أكثر من 466 ألف يورو في السنة.

وفي العام 1984، بدأ إدواردز عمله في "بي بي سي" حيث صعد السلّم بسرعة، وكان هو الذي أعلن وفاة الملكة إليزابيث الثانية في الثامن من أيلول/سبتمبر، حين بقي بضع ساعات على الهواء، وقام بالأمر ذاته خلال الجنازة ثمّ خلال تتويج الملك تشارلز الثالث في الثالث من أيار/مايو.

وبعد المعلومات التي كُشف عنها في البداية، وجِّهت للمذيع نفسه في الصحافة اتهامات أخرى بالتهديد أو السلوك المسيء.

ومساء الأربعاء، قالت "بي بي سي"، التي وجَدت نفسها تحت ضغوط كبيرة، منذ انتشار المعلومات عن هذه القضية، في بيان، إنّها "ممتنة" لأنّ الشرطة توصّلت "سريعًا" إلى الاستنتاجات.

وتعدّ صحيفة "ذي صن" المملوكة من قبل الملياردير روبرت موردوك، مِن أكثر منتقدي "بي بي سي" حدّة.